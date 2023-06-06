Российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard

Минобороны: ВС России уничтожили 1,5 тысячи солдат ВСУ и 28 танков, в том числе 8 Leopard

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожив более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в том числе восемь переданных Киеву Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин, передает РИА Новости.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» остановили атаку противника огнем армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации. Помимо этого были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы. По данным военного ведомства, украинским военным был нанесен существенный урон.

Ранее в сети появилось фото танка Leopard, который, как утверждается, был брошен в ходе наступательных действий ВСУ. Уточняется, что фотография была сделана под Угледаром.