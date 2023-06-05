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18:21, 5 июня 2023Бывший СССР

Опубликовано фото брошенного под Угледаром танка Leopard

«РВ»: ВСУ бросили танк Leopard в ходе наступления под Угледаром

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети появилось фото танка Leopard, который, как утверждается, был брошен в ходе наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий снимок со ссылкой на источники, связанные с морской пехотой группировки «Восток», опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что фотография была сделана под Угледаром.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что в регионе заметили танки Leopard немецкого производства. По его словам, в районе населенного пункта Новодонецкое зафиксировано до 30 единиц указанной техники.

24 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал получение Киевом 110 танков Leopard. Дипломат также опубликовал свое фото на фоне одного из танков и видео из ремонтного цеха.

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    Варвара Кошечкина
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