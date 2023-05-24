Украинский посол анонсировал получение Киевом танков Leopard

Посол Украины в Германии Макеев анонсировал получение Киевом 110 танков Leopard

Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал получение Киевом 110 танков Leopard. Об этом он написал в своем Twitter.

«110 Leopard 1А5. Уже скоро», — говорится в публикации. Дипломат также опубликовал свое фото на фоне одного из танков и видео из ремонтного цеха.

5 мая сообщалось, что Дания и ФРГ передадут Украине до 80 единиц западных танков Leopard 1, их доставка завершится до 1 июня 2023 года. «Передачу [танков], первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную», — сказал временно исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Уточняется, что эти боевые машины сняли с вооружения датской армии и отправили на хранение еще в 2005 году.

28 апреля о передаче 80 танков сообщал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Тогда он рассказал, что Германия выполнила все обязательства перед Киевом по передаче 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder.

