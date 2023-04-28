Германия анонсировала передачу Украине танков Leopard 1

Глава Минобороны Писториус: ФРГ начнет поставки Украине танков Leopard 1 в середине года

Германия начнет передачу Украине до 80 танков Leopard 1 в середине года. Поставки анонсировал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, предает La Vanguardia.

По словам министра, танки будут поставляться в сотрудничестве с другими странами, в том числе с Данией и Нидерландами. Писториус также отметил, что Германия выполнила все обязательства перед Киевом по передаче 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder.

Ранее испанский министр обороны Маргарита Роблес заявила, что танки Leopard 2 из Испании будут отправлены на Украину 28 апреля. Она сообщила, что шесть танков уже прибыли в Польшу.