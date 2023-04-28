Танки Leopard 2 из Испании отправят на Украину в пятницу

Министр обороны Испании Роблес: испанские танки Leopard 2 отправят на Украину 28 апреля

Танки Leopard 2 из Испании отправят на Украину в пятницу, 28 апреля, заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес. Ее цитирует ТАСС.

«Шесть танков Leopard прибыли в Польшу», — сказала глава оборонного ведомства, добавив, что затем боевые машины «начнут путь» на Украину.

Ранее в апреле офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard 2, поставленные Вооруженным силам Украины, уже начали действовать на херсонском направлении. Leopard 2 наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них.