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05:26, 14 апреля 2023Бывший СССР

Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте

РИА Новости: российские силы захватили и затопили в болоте под Херсоном танк Leopard

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), уже начали действовать на херсонском направлении.

Как отметил военный, танки Leopard наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них. Одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину, однако не смогли переправить ее в тыл, поэтому танк пришлось утопить в болоте.

«Леопарды» здесь, они уже в гостях

БыкОфицер добровольческого батальона «Сокол»

Помимо этого, российские силы зафиксировали применение украинскими военными немецких зенитно-ракетных комплексов. Предполагается, что ими управляли наемники из Германии.

Западным танкам предрекли «превращение в пепел» на Украине

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о слабых местах Leopard. По его словам, переданные Украине версии иностранных танков отличаются слабой боковой и динамической защитой, поэтому они не выдержат попаданий. В целом, по его словам, тактика танкового боя за время спецоперации сильно изменилась, и танковые дуэли стали редкостью.

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен и вовсе предрек западным танкам «превращение в пепел» на Украине. Он отметил, что у немецких, британских и американских танков нет систем активной защиты, которую он назвал критически важным способом защиты танков и экипажей от современных противотанковых средств. «Вместо этого они полагаются на встроенную танковую броню», — добавил Брайен.

Специалист подчеркнул, что эти недостатки хорошо известны российским военным по кампаниям в Ираке и Сирии, когда исламские боевики уничтожали танки Abrams и Leopard старыми боеприпасами.

Становится все более вероятным, что многие боевые танки из Европы и США превратятся в пепел вместе с их экипажами

Стивен БрайенБывший помощник замминистра обороны США

Запад продолжает поставки танков Украине

О прибытии на Украину 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии, стало известно в конце марта. Помимо этого, в зону боевых действий также были отправлены 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Ожидается, что еще шесть танков Leopard, поставленных Украине Испанией, передадут Киеву до конца апреля. Всего к началу месяца Украина получила 57 западных танков из 293 обещанных.

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В то же время Греция отказалась поставлять на Украину свои модернизированные танки Leopard 2A6, а также зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства. Как заявил министр нацобороны страны Николаос Панайотопулос, Афины уже отправили несколько БМП и боеприпасы различного калибра.

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что поставки западной военной техники, обещанной Украине, задерживаются. По его словам, на данный момент она в основном находится в Польше и Румынии. В то же время руководитель Центра боевой подготовки российской армии Евгений Арифулин сообщил, что в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) приступили к созданию групп для борьбы с западными танками.

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Марина Совина
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