На Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии

Spiegel: на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных Германией

На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

По сведениям издания, танки прибыли на Украину через два месяца после принятия правительством ФРГ соответствующего решения. Кроме того, вместе с Leopard 2 в зону боевых действий также были отправлены 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Отмечается, что маршрут поставок техники был строго засекречен.

Ранее стало известно, что норвежские танки Leopard 2 уже доставили на Украину. Норвегия также внесет для Украины 250 миллионов норвежских крон (24 миллиона долларов) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard в Европейский фонд мира.

До этого первая партия французских легких колесных танков AMX-10 RC также прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, пояснили в Минобороны страны.