Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 27 марта 2023Мир

На Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии

Spiegel: на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных Германией

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

По сведениям издания, танки прибыли на Украину через два месяца после принятия правительством ФРГ соответствующего решения. Кроме того, вместе с Leopard 2 в зону боевых действий также были отправлены 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Отмечается, что маршрут поставок техники был строго засекречен.

Ранее стало известно, что норвежские танки Leopard 2 уже доставили на Украину. Норвегия также внесет для Украины 250 миллионов норвежских крон (24 миллиона долларов) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard в Европейский фонд мира.

До этого первая партия французских легких колесных танков AMX-10 RC также прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, пояснили в Минобороны страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области
41-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа и фильтров
Протестующие блокировали главный въезд в Иерусалим
Российскому авторынку пообещали экспансию китайских автомобилей
Названы возможные последствия массовых протестов в Израиле
Бездомная собака напала на российскую школьницу
Туристка случайно нашла в сумке устройство слежки и напугала пользователей сети
В Японии построили туалеты-цилиндры
В Латвии разрушили памятник легионерам СС
На оператора Shot напали при попытке снять сюжет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.