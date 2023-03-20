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20:31, 20 марта 2023Мир

Норвежские танки Leopard 2 прибыли на Украину

Минобороны Норвегии заявило, что танки Leopard 2 прибыли на Украину

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвежские танки Leopard 2 уже доставили на Украину, сейчас проходит обучение украинских экипажей для боевых машин. Об этом пишет ТАСС.

Норвегия анонсировала, что передаст Киеву восемь танков Leopard и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов, в середине февраля. Норвегия также внесет для Украины 250 миллионов норвежских крон (24 миллиона долларов) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard в Европейский фонд мира.

16 марта первая партия легких колесных танков AMX-10 RC также прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, пояснили в Минобороны. Они готовились к работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс.

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Виктория Кондратьева
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