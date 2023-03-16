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17:19, 16 марта 2023Мир

Первые французские танки прибыли на Украину

Le Figaro: министр обороны Франции сообщил, что на Украину прибыла партия танков AMX-10 RC

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает газета Le Figaro.

Лекорню объяснил, что долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, которые готовились к работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс. Министр заявил, что Париж также рассматривает возможность отправки второй партии техники.

Точное количество техники, которая поступила в распоряжения украинской армии, остается неизвестным.

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Виктория Кондратьева
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