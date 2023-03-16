Первые французские танки прибыли на Украину

Le Figaro: министр обороны Франции сообщил, что на Украину прибыла партия танков AMX-10 RC

Партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает газета Le Figaro.

Лекорню объяснил, что долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, которые готовились к работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс. Министр заявил, что Париж также рассматривает возможность отправки второй партии техники.

Точное количество техники, которая поступила в распоряжения украинской армии, остается неизвестным.