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16:34, 16 марта 2023Мир

Швеция отправит Украине артиллерийские установки Archer

Швеция отправит Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer

Фото: Globallookpress.com

Швеция приняла решение отправить Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает газета Dagens Industri.

Кроме того, правительство просит передать Киеву 10 танков Leopard 2. Общая стоимость установок и танков составит около 6 миллиардов крон (около 570 миллионов долларов). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в период с 2024 по 2026 год, чтобы найти замену отправленному на Украину оружию и технике. Помимо прочего, Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90.

При этом в Швеции полагают, что Украина сможет начать использовать Archer лишь через несколько месяцев. По их оценкам, Украина сможет использовать шесть из восьми установок одновременно на поле боя, так как две из них должны оставаться в резерве.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что правительство Швеции решило отправить Украине десять танков Leopard. Кроме того, стало известно, что Норвегия передаст Киеву две системы противовоздушной обороны NASAMS.

В январе сообщалось, что Швеция решила направить на Украину установки Archer. Тогда уточнялось, что установки буду отправлены в рамках нового пакета военной помощи, также включающей 50 боевых машин пехоты Type 90.

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Алина Гончарова
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