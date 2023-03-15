Швеция и Норвегия поставят Украине танки Leopard и системы ПВО

Шеф Пентагона Остин: Швеция и Норвегия поставят Украине 10 танков Leopard и системы ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что правительство Швеции приняло решение отправить Украине 10 танков Leopard. Его заявление приводит ТАСС.

По словам министра обороны США, данное решение является прогрессом в вопросе оказания помощи Киеву и «некоторых важных новых обязательствах».

«Швеция объявила, что поставит Украине 10 танков Leopard и важные компоненты ПВО», — сказал шеф Пентагона. Кроме того, стало известно, что Норвегия передаст Киеву две системы ПВО NASAMS, указал Остин.

Ранее Остин заявил, что Украине передадут более сотни немецких танков Leopard. «Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard», — заявил он. При этом он не сказал, передадут ли Соединенные Штаты украинской стороне собственные танки Abrams.