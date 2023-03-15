В Пентагоне рассказали о количестве поставляемых Украине танков

Шеф Пентагона Остин заявил, что 9 западных стран обязались передать более 150 танков Киеву

Украине передадут более сотни немецких танков Leopard. О количестве поставляемой техники для Киева рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

«Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard», — заявил он.

При этом он не сказал, что Соединенные Штаты передадут украинской стороне собственные танки Abrams. По его словам, с помощью западной поддержки Киев сможет сформировать свыше девяти бригад танков и иной бронетехники. Кроме того, Остин подчеркнул важность поставок современных систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot, передать которые украинцам должны США, Германия и Нидерланды.

Он также добавил, что Украине необходимо предоставить все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы.