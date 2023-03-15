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11:44, 15 марта 2023Мир

Дания выделит миллиард долларов на поддержку Украины

Дания создаст фонд для поддержки Украины, на него выделят более миллиарда долларов

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Правительство и парламент Дании решили создать фонд для поддержки Украины, на него в текущем году будет выделено около семи миллиардов датских крон (чуть более миллиарда долларов), сообщается на сайте Министерства финансов страны.

776 миллионов долларов из них пойдут на поставки оружия, военной техники и обучение украинских военных. Около 172 миллионов потратят на гуманитарную помощь и поддержку восстановления инфраструктуры на Украине. Еще около 57 миллионов направят на поддержку датских компаний, которые также помогут в восстановлении. Для обеспечения фонда Дания смягчит налогово-бюджетную политику в стране на 0,2 процента ВВП.

Указывается, что траты распределены в соответствии с потребностями и пожеланиями Украины. «Дания должна оставаться в числе стран, которые больше всего поддерживают Украину», — добавляется в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что королевство поставит первые танки Leopard 1 Украине весной 2023 года. Он отметил, что Киев получит 100 танков.

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Антон Похиляк
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