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14:46, 11 марта 2023Мир

В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard 1 Украине весной

Министр обороны Дании: весной 2023 года Украина получит первые 100 танков Leopard 1

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что королевство поставит первые танки Leopard 1 Украине весной 2023 года. Соответствующий анонс размещен на сайте ведомства.

Поульсен отметил, что Киев получит 100 танков. Он подчеркнул, что передача Leopard является «большим и важным пожертвованием» со стороны королевства Украине.

«Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свободу крупным и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки», — отметил министр.

Ранее о том, что первые танки Leopard 2 немецкого производства будут отправлены из Польши на Украину 24 февраля, сообщали журналисты Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

14 февраля в США назвали число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что таких государств восемь: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Западные страны согласились поставить танки Украине в конце января. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, которые прибудут в страну в конце марта. При этом в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

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Зарина Дзагоева
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