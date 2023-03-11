В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard 1 Украине весной

Министр обороны Дании: весной 2023 года Украина получит первые 100 танков Leopard 1

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что королевство поставит первые танки Leopard 1 Украине весной 2023 года. Соответствующий анонс размещен на сайте ведомства.

Поульсен отметил, что Киев получит 100 танков. Он подчеркнул, что передача Leopard является «большим и важным пожертвованием» со стороны королевства Украине.

«Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свободу крупным и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки», — отметил министр.

Ранее о том, что первые танки Leopard 2 немецкого производства будут отправлены из Польши на Украину 24 февраля, сообщали журналисты Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

14 февраля в США назвали число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что таких государств восемь: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Западные страны согласились поставить танки Украине в конце января. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, которые прибудут в страну в конце марта. При этом в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.