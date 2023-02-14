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13:24, 14 февраля 2023Мир

Названо число стран-поставщиков танков Leopard Украине

Министр обороны США Остин заявил, что восемь стран поставят Украине танки Leopard

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Названо число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, в коалицию по поставкам танков Leopard Киеву вошли восемь стран, среди которых Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Кроме того, он заявил, что Украина обязалась обеспечить доставку западной техники на линию фронта.

Ранее Германия начала обучать украинских военных управлению танками Leopard 2. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер уточнила, что тренировки проведут в сжатые сроки.

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Анастасия Заикина
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