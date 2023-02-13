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14:11, 13 февраля 2023Мир

Германия начала обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

Представитель Минобороны Клюгер: в ФРГ началось обучение ВСУ управлению танками Leopard 2

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер заявила, что в понедельник 13 февраля в стране началось обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2. Об этом пишет РИА Новости.

Она также подчеркнула, что обучение будет проведено в сжатые сроки, добавила она.

Бундесвер (ВС Германии) должен начать обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 с этой недели. Тренировки будут проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мюнстер, пока бойцов Вооруженных сил Украины обучают обращению с боевыми машинами пехоты Marder.

Австрия при этом отказалась обучать украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Виктория Кондратьева
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