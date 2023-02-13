Австрия отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

Министр обороны Австрии Таннер: Вена не будет обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

Австрия не будет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2, хотя и готова оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявила министр обороны страны Клаудия Таннер, ее цитирует издание Kurier.

Австрийские официальные лица тем самым хотят сохранить нейтралитет, считают эксперты. Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже сейчас обучают иностранных солдат из стран НАТО, например Венгрии и Чехии.

Бундесвер (ВС Германии) должен начать обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 с этой недели. Тренировки будут проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мюнстер, пока бойцов Вооруженных сил Украины обучают обращению с боевыми машинами пехоты Marder.