В Германии назвали сроки начала обучения украинских военных управлению Leopard 2

Spiegel: Бундесвер начнет на следующей неделе обучать ВСУ управлению Leopard 2

Бундесвер (ВС Германии) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание назвало сроки начала обучения украинских военных. По данным издания, в ФРГ из Польши для этих целей уже прибыли первые группы украинских солдат. Тренировки будут проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер. Там на данный момент бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

Источники рассказали, что курсы по управлению Leopard 2 пройдут в ускоренном режиме и займут всего 6-8 недель. При этом обычно подготовка занимает несколько лет. Издание добавило, что первые украинские военные на Leopard 2 могут отправиться в зону боевых действий в конце марта.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелание Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.