Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 11 февраля 2023Мир

В Германии назвали сроки начала обучения украинских военных управлению Leopard 2

Spiegel: Бундесвер начнет на следующей неделе обучать ВСУ управлению Leopard 2

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

Бундесвер (ВС Германии) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание назвало сроки начала обучения украинских военных. По данным издания, в ФРГ из Польши для этих целей уже прибыли первые группы украинских солдат. Тренировки будут проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер. Там на данный момент бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

Источники рассказали, что курсы по управлению Leopard 2 пройдут в ускоренном режиме и займут всего 6-8 недель. При этом обычно подготовка занимает несколько лет. Издание добавило, что первые украинские военные на Leopard 2 могут отправиться в зону боевых действий в конце марта.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелание Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В «Роскосмосе» раскрыли подробности разгерметизации «Прогресса МС-21»
В Германии назвали сроки начала обучения украинских военных управлению Leopard 2
На Украине заявили о применении Россией надводных дронов в Черном море
Посол оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы
Нового главу МВД Украины ввели в состав СНБО страны
Нурмагомедов обратился к Махачеву перед защитой им чемпионского титула UFC
В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине
Британцы испугались предупреждения России из-за поставок истребителей на Украину
В ОАЭ предрекли резкое подорожание нефти
В бывшем детском саду в Мариуполе нашли более 170 украинских мин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.