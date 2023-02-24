Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину

Bloomberg: Польша отправит первые танки Leopard 2 на Украину 24 февраля

Первые танки немецкого производства Leopard 2 будут отправлены из Польши на Украину в пятницу, 24 февраля. Такую дату отправки назвали журналисты Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

Утверждается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит об этом во время своего визита в Киев.

Ранее сообщалось, что Моравецкий приехал в Киев 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции. Отмечалось, что этим визитом политик хочет дать четкий сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины.

23 февраля сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда наградил саперов, которые в течение пяти месяцев участвовали в секретной миссии на Украине. Таким образом страна официально признала факт ее проведения.