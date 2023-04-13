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14:12, 13 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о задержке поставок западной техники Украине

Гагин заявил, что поставки обещанной Западом военной техники на Украину задерживаются

Фото: Juan Medina / Reuters

Поставки западной военной техники, обещанной Украине, задерживаются. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Техника, которую они [Вооруженные силы Украины] должны были получить от своих хозяев из НАТО, она сейчас аккумулирована в странах Восточной Европы: это Польша, Румыния. Она все еще не попала массово на территорию Украины», — сообщил Гагин.

Кроме того, советник главы ДНР заявил, что обещанное Киевом контрнаступление может просто «захлебнуться», учитывая российскую эшелонированную оборону.

Ранее издание The New York Times сообщило, что европейские страны вряд ли смогут расширить производство оружия для удовлетворения запросов Украины. В частности, украинская сторона требует 250 тысяч снарядов каждый месяц, но совокупная производительность всех 11 заводов по изготовлению снарядов в Европе далека от таких показателей.

В конце марта бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник пожаловался, что на Украину поступило 50-60 танков от европейских стран, в то время как «русские могут ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков».

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Алевтина Запольская
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