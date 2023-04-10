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07:58, 10 апреля 2023Мир

Европа вряд ли сможет удовлетворить военные запросы Украины

NYT: Европа не сможет расширить военное производство для удовлетворения запросов Украины

Фото: Reuters Photographer

Европа вряд ли сможет расширить производство оружия для удовлетворения запросов Украины, об этом говорится в материале The New York Times (NYT) со ссылкой на производителей военной техники.

В статье сказано, что один из крупнейших европейских заводов по производству боеприпасов работает круглосуточно для обеспечения Киева 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Ожидается, что к 2028 году компания Nammo будет выпускать до 200 тысяч снарядов в год, однако и этого будет недостаточно для Украины.

В частности, украинская сторона требует 250 тысяч снарядов каждый месяц, но совокупная производительность всех 11 заводов по изготовлению снарядов в Европе по-прежнему далеко от таких показателей. Отмечается, что союзники по НАТО надеются удовлетворить потребности Киева за счет запасов, так как они стремятся максимально увеличить производство в случае затяжного конфликта.

«Сейчас идет война за промышленные мощности, как для помощи украинцам, так и для восстановления [собственных] запасов», — сказал главный исполнительный директор Nammo Мортен Брандтзаэг после встречи с официальными лицами в Конгрессе США и Пентагоне.

По его словам, Европе придется пройти более длинный путь, чтобы заставить страны принять участие в восстановлении промышленности. В то же время он заявил, что США менее протекционистские в плане военных поставок и более долгосрочные игроки на рынке оружия.

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Виктория Кондратьева
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