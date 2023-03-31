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20:14, 31 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о недостаточном для контрнаступления количестве танков

Мельник: на Украину от Запада поступило 50-60 танков, но этого мало для контрнаступления

Фото: Reuters

Около 50-60 танков поступило на Украину от стран Запада, но этого количества недостаточно для контрнаступления. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник, его слова передает РИА Новости.

«У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков», — сказал он, добавив, что Киев не хочет начинать контрнаступление, которое не подготовлено.

По словам Мельника, это означает, что украинская сторона еще долго не будет способна добиться решающего преимущества на поле боя. Он также указал, что у Запада не должно быть «красных линий» в вопросе военной помощи Киеву, в частности, поставок истребителей.

31 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку армии к контрнаступлению и попросил помощи у западных партнеров. Он добавил, что из-за поставок западного вооружения армия страны имеет успехи в боевых действиях.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад не рассматривать возможное провальное контрнаступление как решающий момент специальной военной операции. Как он утверждает, в правительствах государств-союзников Украины есть люди, которые в случае провала будут настаивать на замедлении предоставления помощи стране.

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Варвара Кошечкина
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