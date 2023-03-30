Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 30 марта 2023Бывший СССР

На Украине испугались последствий провала контрнаступления

МИД Украины испугался, что провальное контрнаступление воспримут как решающий момент СВО

Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба испугался, что провальное контрнаступление Киева воспримут на Западе как решающий момент специальной военной операции (СВО). Его слова передает издание Financial Times.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», — высказался министр. Кулеба отметил, что в правительствах государств-союзников Украины есть люди, которые в случае провала будут настаивать на замедлении предоставления помощи Киеву и прекращении боевых действий. «Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне», — заявил он.

Глава МИД допустил, что Запад призовет украинскую сторону пойти на компромисс с Москвой. По его словам, партнеры Киева могут предложить что-то похожее на Минские соглашения. Кроме того, Кулеба, говоря о темпах военной помощи республике, назвал аргумент западных союзников о возможной эскалации конфликта оправданием.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствии поражения армии страны в Артемовске (украинское название — Бахмут) и заявил, что оно грозит Киеву компромиссом с Россией. После неудачи войск республики киевские власти столкнутся как с международным, так и с внутренним давлением, отметил он. Зеленский подчеркнул, что любое поражение украинских военных может подорвать их боевой дух.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа
В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам стран Запада
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.