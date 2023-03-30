На Украине испугались последствий провала контрнаступления

МИД Украины испугался, что провальное контрнаступление воспримут как решающий момент СВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба испугался, что провальное контрнаступление Киева воспримут на Западе как решающий момент специальной военной операции (СВО). Его слова передает издание Financial Times.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», — высказался министр. Кулеба отметил, что в правительствах государств-союзников Украины есть люди, которые в случае провала будут настаивать на замедлении предоставления помощи Киеву и прекращении боевых действий. «Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне», — заявил он.

Глава МИД допустил, что Запад призовет украинскую сторону пойти на компромисс с Москвой. По его словам, партнеры Киева могут предложить что-то похожее на Минские соглашения. Кроме того, Кулеба, говоря о темпах военной помощи республике, назвал аргумент западных союзников о возможной эскалации конфликта оправданием.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствии поражения армии страны в Артемовске (украинское название — Бахмут) и заявил, что оно грозит Киеву компромиссом с Россией. После неудачи войск республики киевские власти столкнутся как с международным, так и с внутренним давлением, отметил он. Зеленский подчеркнул, что любое поражение украинских военных может подорвать их боевой дух.