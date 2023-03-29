Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Украине компромиссом с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, к каким последствиям приведет возможное поражения Вооруженных сил страны (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он высказался в беседе с агентством Associated Press (AP).

Зеленский назвал последствия возможного поражения ВСУ в Артемовске и заявил, что оно грозит Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — отметил украинский лидер и добавил, что пока не сталкивался с такой проблемой.

Глава государства добавил, что сейчас любое поражение ВСУ может подорвать их боевой дух. По мнению журналистов AP, Зеленский признал, что возможный проигрыш за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

В том же интервью Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он.