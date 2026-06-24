В России показали новые НРТК «Депеша»

«Высокоточные комплексы» показали новые модификации робота «Депеша-3»

Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые показал новые модификации наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Депеша-3» на форуме «Инженеры будущего». Их можно использовать в ходе боевой подготовки и в гражданской сфере, сообщил холдинг в Telegram.

Производитель отметил, что «Депеши» хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Роботы доставляют грузы и эвакуируют раненых в сложных условиях.

На форуме представили НРТК со снегоотвалом для уборки снега и дрон с мишенным комплексом для занятий по боевой подготовке.

В сообщении добавили, что роботы «Депеша-3» защищены от пыли и влаги. Малые габариты гусеничной машины позволяют применять ее в ограниченных пространствах.

Ранее в июне Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» применили НРТК «Курьер» для постановки аэрозольной завесы. Она позволила прикрыть штурмовые подразделения.