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13:30, 24 июня 2026Наука и техника

В России показали новые НРТК «Депеша»

«Высокоточные комплексы» показали новые модификации робота «Депеша-3»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Высокоточка»

Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые показал новые модификации наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Депеша-3» на форуме «Инженеры будущего». Их можно использовать в ходе боевой подготовки и в гражданской сфере, сообщил холдинг в Telegram.

Производитель отметил, что «Депеши» хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Роботы доставляют грузы и эвакуируют раненых в сложных условиях.

На форуме представили НРТК со снегоотвалом для уборки снега и дрон с мишенным комплексом для занятий по боевой подготовке.

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В сообщении добавили, что роботы «Депеша-3» защищены от пыли и влаги. Малые габариты гусеничной машины позволяют применять ее в ограниченных пространствах.

Ранее в июне Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» применили НРТК «Курьер» для постановки аэрозольной завесы. Она позволила прикрыть штурмовые подразделения.

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