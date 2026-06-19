Российский «Курьер» получил аэрозольную завесу

МО России: В группировке войск «Центр» создали аэрозольную завесу для НРТК «Курьер»

В группировке войск «Центр» создали аэрозольную завесу для наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает РИА Новости.

«Комплексы были задействованы в создании аэрозольных завес для прикрытия штурмовых подразделений в глубину обороны противника», — говорится в публикации.

По словам командира взвода подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск Центр Ивана Прянишникова, аэрозольные завесы помогают скрытию техники, «потому что густой туман не попадает в камеру дрона, который работает на искусственном интеллекте».

В мае Telegram-канал НРТК рассказал, что «Курьер» получил универсальный минный заградитель для дистанционного создания минных полей.

В том же месяце оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Корней сообщил ТАСС, что российские НРТК, применяемые на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, использовали специальные частоты для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.