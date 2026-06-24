Назван необходимый для здоровья сердца минимум ходьбы

Профессор Кумбс: Для сердца полезна даже десятиминутная прогулка

Даже десятиминутная прогулка способна принести пользу для здоровья сердца. Об этом профессор Школы исследований движений человека Квинслендского университета в Австралии Джефф Кумбс рассказал изданию nine.com.au.

По словам специалиста, движение помогает улучшить кровообращение в мышцах и суставах, снижает боль и дискомфорт в теле и приносит пользу сердцу и сосудам. Необходимым минимумом ходьбы он назвал ежедневную десятиминутную прогулку. Однако специалист подчеркнул, что новичкам даже пять минут ходьбы пойдут на пользу.

Кумбс добавил, что постепенно нагрузку нужно увеличивать до 30 минут в день. Тем, кому легко гулять по полчаса, он рекомендовал попробовать интервальную ходьбу, при которой быстрый темп чередуется с медленным. «Пройдите быстрым шагом от одного фонарного столба до следующего, а затем не спеша идите от второго к третьему», — дал совет профессор.

Ранее американский профессор медицины Кристофер Скиаманна заявил, что короткие тренировки по четыре минуты улучшают состояние здоровья и потенциально увеличивают продолжительность жизни. По его словам, эффект объясняется тем, что максимальную пользу приносят первые минуты упражнений.