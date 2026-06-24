Уральские гангстеры ограбили ювелирные салоны на миллионы рублей

Трем россиянам дали от 8 до 10 лет колонии за налеты на ювелирные салоны

В Свердловской области троих мужчин приговорили к срокам от 8 до 10 лет лишения свободы по делу о разбойном нападении на ювелирные салоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, вооруженные огнестрельным оружием осужденные врывались в салоны и, угрожая расправой, быстро похищали находившиеся на витринах украшения. Установлено, что в августе 2025 года они ограбили два магазина в Екатеринбурге и Ревде. На последнем ограблении им удалось украсть около 118 драгоценностей, однако при попытке скрыться с места преступления воров задержала полиция.

Ущерб от налетов превысил пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина ограбил салон мобильной связи, вежливо извинившись перед кассиром перед уходом и оставив ей несколько купюр за причиненные неудобства.