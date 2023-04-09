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23:33, 9 апреля 2023Россия

В российском городе вежливый грабитель забрал деньги и извинился перед кассиром

В Петербурге мужчина ограбил магазин, извинился перед кассиром и оставил ей денег «на чай»

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил салон мобильной связи, вежливо извинившись перед кассиром перед уходом и оставив ей несколько купюр за причиненные неудобства, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что 9 апреля подозреваемый зашел в зал, подошел к витрине с телефонами и попросил кассиршу помочь ему с выбором нового гаджета. После этого он прикрыл свитером нижнюю часть лица, достал пистолет и потребовал открыть кассу. После того, как женщина передала ему деньги, он принес ей свои извинения из-за случившегося, оставил несколько купюр «на чай» и покинул магазин.

«Быстро, спокойно. Я не трону. Ты мне не нужна. Извини. Это тебе за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три», — заявил грабитель, после чего вышел из салона и скрылся.

Ранее в московском районе Медведково нетрезвый мужчина напал на продавца из-за того, что ему не понравился вкус шаурмы, и получил в ответ удар ножом.

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Марина Совина
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