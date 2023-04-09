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18:58, 9 апреля 2023Россия

В Москве мужчина напал на продавца шаурмы и получил удар ножом

В Москве мужчина напал на продавца шаурмы, который в ответ ударил его ножом

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

В московском районе Медведково мужчина напал на продавца из-за того, что ему не понравился вкус шаурмы, и получил в ответ удар ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Нетрезвый покупатель приобрел в ларьке шаурму, вкус которой ему не понравился, после чего он начал оскорблять сотрудника точки общепита и обвинять его в попытке отравить мужчину. После словесного конфликта покупатель принялся кидать в витрину ларька камни и урну, а также предложил продавцу «драться на руках». Сотрудник ларька отказался от борьбы, тогда мужчина через витрину попытался залезть на прилавок и получил от продавца удар ножом.

На место происшествия приехали скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга полиция задержала банду подростков-грабителей, которые отобрали деньги у школьников.

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Анастасия Астахова
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