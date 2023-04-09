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17:50, 9 апреля 2023Россия

В Петербурге задержали банду подростков-грабителей

В Санкт-Петербурге задержали подростков-грабителей, отобравших деньги у школьников

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

В центре Санкт-Петербурга полиция задержала банду подростков-грабителей, которые отобрали деньги у школьников. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 8 апреля подросток обратился в правоохранительные органы и рассказал, что у него и его 15-летнего друга трое неизвестных изъяли денежные средства во дворе дома, расположенного в Кузнечном переулке.

«Сотрудниками Центрального района полиции, спустя час после сообщения, по подозрению в преступлении "по горячим следам" задержаны трое: двое 17-летних учащихся колледжей и один 14-летний ученик 8-го класса», — говорится в сообщении.

Злоумышленников доставили в отдел полиции, а затем передали законным представителями. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы.

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Анастасия Астахова
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