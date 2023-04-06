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13:35, 6 апреля 2023Россия

Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы

Ura.ru: в Челябинске семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мальчик напал на школьницу в подъезде жилого дома на улице Гагарина. После изнасилования российский подросток скрылся.

Как пишет агентство, когда личность семиклассника была установлена, его задержали инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Официально правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось о втором за месяц изнасиловании школьника в Новой Москве. Как стало известно, девятиклассники привели 12-летнего мальчика в школьный туалет, где надругались над ним, а затем запугали, чтобы он не рассказывал о случившемся.

В середине марта в том же учебном заведении разгорелся скандал после того, как четвероклассник снял на видео действия сексуального характера в отношении сверстника. Позже запись попала в школьные чаты.

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Константин Лысяков
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