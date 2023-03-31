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10:46, 31 марта 2023Бывший СССР

Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины Резников подтвердил подготовку к контрнаступлению
СюжетУчения НАТО:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку армии к контрнаступлению и попросил помощь у западных партнеров. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», — сказал он. Глава Минобороны также поблагодарил европейских партнеров Киева за системную поддержку и проделанную работу. Резников добавил, что из-за поставок западного вооружения армия страны имеет успехи в боевых действиях.

По его словам, Украина заинтересована в проведении тренировок своих бойцов. Министр уточнил, что это относится к индивидуальной подготовке и коллективным учениям подразделений бригадного уровня. Также Киев ждет предстоящего Вильнюсского саммита НАТО, который должен засвидетельствовать Украину в качестве надежного партнера альянса, отметил он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад не рассматривать возможное провальное контрнаступление как решающий момент специальной военной операции. Как он утверждает, в правительствах государств-союзников Украины есть люди, которые в случае провала будут настаивать на замедлении предоставления помощи стране.

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Кристина Есикова
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