Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины Резников подтвердил подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку армии к контрнаступлению и попросил помощь у западных партнеров. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», — сказал он. Глава Минобороны также поблагодарил европейских партнеров Киева за системную поддержку и проделанную работу. Резников добавил, что из-за поставок западного вооружения армия страны имеет успехи в боевых действиях.

По его словам, Украина заинтересована в проведении тренировок своих бойцов. Министр уточнил, что это относится к индивидуальной подготовке и коллективным учениям подразделений бригадного уровня. Также Киев ждет предстоящего Вильнюсского саммита НАТО, который должен засвидетельствовать Украину в качестве надежного партнера альянса, отметил он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад не рассматривать возможное провальное контрнаступление как решающий момент специальной военной операции. Как он утверждает, в правительствах государств-союзников Украины есть люди, которые в случае провала будут настаивать на замедлении предоставления помощи стране.