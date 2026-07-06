Названы места запуска украинских беспилотников по территории России

Военэксперт Дандыкин: Более 500 дронов ВСУ летели из Черниговской и Сумской областей

Более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших российские регионы в ночь на 6 июля, были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей, предположил военный эксперт Василий Дандыкин в ходе беседы с NEWS.ru.

«Многие дроны летели на Москву и были сбиты по дороге. ВСУ могли запустить беспилотники из Черниговской и Сумской областей. Если брать другие направления, то из Николаевской области, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые частично временно контролируются ВСУ», — отметил Дандыкин .

Как отмечает эксперт, запуск дронов из приграничья дает ВСУ возможность максимально загрузить аппараты взрывчаткой за счет сокращения дальности полета. Украинская армия атакует невоенные объекты, ведя целенаправленный огонь по жилому сектору, социальным учреждениям и гражданским транспортным средствам, считает Дандыкин .

В ночь на 6 июля российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над регионами несколько сотен украинских БПЛА. По сообщению оборонного ведомства, над Россией было уничтожено 519 летательных аппаратов. Под удар попали 22 российских региона, среди которых Ленинградская, Калужская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Тульская области, Московский регион и Крым.

