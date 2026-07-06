Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 6 июля 2026Бывший СССР

Названы места запуска украинских беспилотников по территории России

Военэксперт Дандыкин: Более 500 дронов ВСУ летели из Черниговской и Сумской областей
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших российские регионы в ночь на 6 июля, были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей, предположил военный эксперт Василий Дандыкин в ходе беседы с NEWS.ru.

«Многие дроны летели на Москву и были сбиты по дороге. ВСУ могли запустить беспилотники из Черниговской и Сумской областей. Если брать другие направления, то из Николаевской области, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые частично временно контролируются ВСУ», — отметил Дандыкин .

Как отмечает эксперт, запуск дронов из приграничья дает ВСУ возможность максимально загрузить аппараты взрывчаткой за счет сокращения дальности полета. Украинская армия атакует невоенные объекты, ведя целенаправленный огонь по жилому сектору, социальным учреждениям и гражданским транспортным средствам, считает Дандыкин .

В ночь на 6 июля российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над регионами несколько сотен украинских БПЛА. По сообщению оборонного ведомства, над Россией было уничтожено 519 летательных аппаратов. Под удар попали 22 российских региона, среди которых Ленинградская, Калужская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

    Репетитор высказался о рейтинге стобалльников на ЕГЭ

    Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе

    В Госдуме заинтересовались судьбой пострадавших от «схемы Долиной»

    Раскрыта страшная правда о детстве самой красивой девочки в мире

    Россиянам со вкладами в банках дали важный совет

    Последствия поражения склада боеприпасов с ураном под Киевом оценили

    Жительница Москвы заставила ребенка встать на колени и целовать ее ноги

    Пашинян рассказал о будущем отношений с Россией после выборов

    Разбойник с иглой для сигар напал на пенсионерку в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok