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05:17, 4 апреля 2023Мир

Названо число переданных Украине западных танков

ТАСС: Украине к началу апреля передали 19 процентов обещанных западных танков

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, обещанных западными государствами, пишет ТАСС.

Киеву к началу апреля передали 19 процентов обещанных боевых машин западного производства, назвали эксперты число переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков.

В январе посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные государства обещали поставить Киеву 321 тяжелый танк. По его словам, сроки поставок разнятся, но необходима помощь как можно скорее.

Президент России Владимир Путин высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Также он пообещал, что страна произведет втрое больше боеприпасов, чем Запад даст Киеву.

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Марина Совина
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