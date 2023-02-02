Путин высказался о поставках западных танков Украине

Президент РФ Путин высказался о поставках танков Украине фразой «нам есть, чем ответить»

Президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Текст выступления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — подчеркнул глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

Ранее в рамках своей речи в Волгограде президент также впервые высказался о танках Leopard. «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками», — заявил он, подчеркнув, что Россию опять вынуждают давать отпор агрессии Запада.

