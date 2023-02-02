Путин впервые высказался о танках Leopard

Президент Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard

Президент Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы заявил, что России вновь угрожают немецкими танками. Таким образом он впервые оценил решение властей ФРГ о поставке боевой техники Киеву, высказывание главы государства приводит ТАСС.

Путин отметил, что Россия не посылает свои танки к границам западных государств. «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев», — сказал глава государства.

По мнению президента, Россию снова вынуждают давать отпор агрессии коллективного Запада. Однако Путин предупредил, что стране «есть чем ответить».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что танки Leopard уничтожат как фашистские «Тигры» в Сталинграде в 1943 году. По его мнению, руководство ФРГ должно объяснить своим гражданам, зачем Берлин втягивает немецкий народ в войну, и вспомнить трагические события прошлого.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. При этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Как сообщил президент США Джо Байден, Аbrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.