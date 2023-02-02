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17:42, 2 февраля 2023Россия

Путин впервые высказался о танках Leopard

Президент Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы заявил, что России вновь угрожают немецкими танками. Таким образом он впервые оценил решение властей ФРГ о поставке боевой техники Киеву, высказывание главы государства приводит ТАСС.

Путин отметил, что Россия не посылает свои танки к границам западных государств. «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев», — сказал глава государства.

По мнению президента, Россию снова вынуждают давать отпор агрессии коллективного Запада. Однако Путин предупредил, что стране «есть чем ответить».

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Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что танки Leopard уничтожат как фашистские «Тигры» в Сталинграде в 1943 году. По его мнению, руководство ФРГ должно объяснить своим гражданам, зачем Берлин втягивает немецкий народ в войну, и вспомнить трагические события прошлого.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. При этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Как сообщил президент США Джо Байден, Аbrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.

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Анна Щербакова
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