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08:03, 2 февраля 2023Россия

Володин высказался о судьбе немецких танков Leopard на Украине

Володин заявил, что танки Leopard уничтожат, как фашистские «Тигры» в Сталинграде в 1943-м

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Танки Leopard, которые Германия поставит Украине, повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены, как это было в 1943 году в Сталинграде. Об этом, высказываясь о судьбе поставленного Киеву оружия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик, поздравляя россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, вспомнил, что это сражение ознаменовало начало изгнания немецко-фашистских войск из страны и открыло Красной армии дорогу на Берлин. Володин считает, что ФРГ не усвоила уроки разгрома нацистской Германии.

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Анастасия Шейкина
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