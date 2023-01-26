В Госдуме предложили изменить статус СВО из-за поставок танков Киеву

Депутат Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок танков ФРГ и США Киеву

В России стоит обсудить вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО) из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной», — сказал Шеремет.

По его мнению, происходящие на Украине события вышли за рамки обычного военного конфликта. Депутат назвал изменение статуса СВО возможностью перевести экономику страны «на военные рельсы» и использовать все ресурсы для победы. Парламентарий уверен, что нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Как сообщил президент США Джо Байден, Аbrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.

В тот же день представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин поставит Киеву 14 боевых машин, танки производства ФРГ также прибудут на Украину из Испании, Португалии и Польши.

В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что просьбы Украины о новых поставках оружия напоминают синдромы расстройства пищевого поведения. Политик напомнил народную мудрость об аппетите, который приходит во время еды, и отметил, что Киев просит все больше и больше оружия.