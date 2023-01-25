Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения

Зампред Совбеза Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с перееданием и булимией

Просьбы Украины о новых поставках оружия напоминают синдромы расстройства пищевого поведения. Такое сравнение в своем Telegram-канале привел заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил народную мудрость об аппетите, который приходит во время еды, и отметил, что Киев просит все больше и больше оружия.

«Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать! Так и никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий», — заявил Медведев.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. По его словам, страна также одобрит реэкспорт этих боевых машин из стран-партнеров по НАТО. Другие государства также заявили о готовности помочь с Киеву с предоставлением танков Leopard 2 — в частности, 25 января об этом сообщили финские власти.