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21:07, 25 марта 2023Россия

Путин заявил о развитии военно-промышленного комплекса в России

Президент РФ Путин: Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем Запад даст Киеву
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) развивается, страна произведет втрое больше боеприпасов, чем Запад даст Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Россия 24».

Российский лидер сравнил темпы отечественного ВПК со скоростью западных поставок оружия Киеву. По словам главы государства, отрасль «развивается очень быстрыми темпами — такими, которых многие не ждали». «И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», — подчеркнул он.

Ранее Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики.

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Марина Совина
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