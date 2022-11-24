Путин потребовал производить больше военной техники

Президент России Путин поставил задачу увеличить количество производимой военной техники

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики. Его слова приводит ТАСС.

«Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — поставил задачу российский лидер.

Глава государства указал, что во время совещания надеется услышать о том, как работает упомянутый механизм.

Ранее Путин заявил о возможной координации работы совета обеспечения ВС России.