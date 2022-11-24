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19:04, 24 ноября 2022Россия

Путин заявил о возможной координации работы совета обеспечения ВС России

Президент Путин заявил о возможной координации работы совета по обеспечению ВС России

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Работу координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России, возможно, придется скоординировать, заявил президент Владимир Путин на очередном заседании совета. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

При этом, по словам главы государства, никаких экстренных мер принимать совету не потребуется.

«Мы договорились, и нет в этом необходимости — вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшегося 2 ноября совещания совета президент потребовал, чтобы вооружение для нужд Российской армии совершенствовалось непрерывно и оставалось при этом эффективным.

Для этого, уточнил глава государства, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Кроме того, при разработке и производстве каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.

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Марк Леонов
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