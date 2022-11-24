Путин заявил о возможной координации работы совета обеспечения ВС России
Работу координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России, возможно, придется скоординировать, заявил президент Владимир Путин на очередном заседании совета. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.
При этом, по словам главы государства, никаких экстренных мер принимать совету не потребуется.
«Мы договорились, и нет в этом необходимости — вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что по итогам состоявшегося 2 ноября совещания совета президент потребовал, чтобы вооружение для нужд Российской армии совершенствовалось непрерывно и оставалось при этом эффективным.
Для этого, уточнил глава государства, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Кроме того, при разработке и производстве каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.