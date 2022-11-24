Путин заявил о возможной координации работы совета обеспечения ВС России

Президент Путин заявил о возможной координации работы совета по обеспечению ВС России

Работу координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России, возможно, придется скоординировать, заявил президент Владимир Путин на очередном заседании совета. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

При этом, по словам главы государства, никаких экстренных мер принимать совету не потребуется.

«Мы договорились, и нет в этом необходимости — вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшегося 2 ноября совещания совета президент потребовал, чтобы вооружение для нужд Российской армии совершенствовалось непрерывно и оставалось при этом эффективным.

Для этого, уточнил глава государства, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Кроме того, при разработке и производстве каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.