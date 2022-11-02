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15:54, 2 ноября 2022Россия

Путин потребовал непрерывного совершенствования вооружений российской армии

Путин заявил, что вооружение российской армии должно совершенствоваться непрерывно

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии совершенствовалось непрерывно и оставаться при этом эффективным. Такое заявление он сделал во время совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России. Его цитирует ТАСС.

Для этого, уточнил глава государства, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Кроме того, для каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.

Путин также отметил, что к настоящему моменту в России сформирован механизм для тесного взаимодействия между Минобороны, силовыми ведомствами и регионами. Эта работа должна строиться не по принципу бюрократии, подчеркнул президент.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что во второй половине дня 2 ноября Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

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Евгения Куликова
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