Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 2 ноября

Президент России Владимир Путин в среду, 2 ноября, проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним», — сказал пресс-секретарь Путина.

В прошлый раз глава государства проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны 26 октября.

Также президент России выступил 27 октября на пленарной сессии клуба «Валдай». Кремль назвал его выступление на «Валдае» адресованным всему миру.