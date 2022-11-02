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13:13, 2 ноября 2022Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 2 ноября
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 2 ноября, проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним», — сказал пресс-секретарь Путина.

В прошлый раз глава государства проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны 26 октября.

Также президент России выступил 27 октября на пленарной сессии клуба «Валдай». Кремль назвал его выступление на «Валдае» адресованным всему миру.

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Евгения Куликова
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