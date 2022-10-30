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14:25, 30 октября 2022Россия

Кремль назвал выступление Путина на «Валдае» адресованным всему миру

Песков: выступление Путина на «Валдае» адресовано всему миру и вызовет много споров

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал выступление российского президента Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» сильным и адресованным всему миру.

По словам Пескова, выступление главы государства было «мировоззренческим», которое объясняло причины спецоперации на Украине. «Причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права и почему у России нет другого выхода», — подчеркнул он.

Представитель Кремля убежден, что выступление вызовет очень много споров по всему миру: найдутся как те, кто согласится с озвученными словами, так и те, кто отвергнет их.

Также в эфире программы Песков заявил, что до США необходимо терпеливо доносить позицию Россию.

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Варвара Кошечкина
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