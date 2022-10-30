В Кремле заявили о необходимости терпеливо доносить до США позицию России

Песков заявил о необходимости терпеливо доносить до США позицию России

До США необходимо терпеливо доносить позицию Россию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Нужно продолжать доносить свою позицию до США не только терпеливо, но и доходчиво и философски, отметил Песков.

«Президент [России Владимир Путин] сказал, что они настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит. Нужно терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным способом», — добавил пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, обсуждая отношение Вашингтона к речи российского лидера на пленарной сессии на «Валдае».

Ранее Дмитрий Песков предложил новую платформу для переговоров Владимира Путина и президента США Джо Байдена.