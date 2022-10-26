Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Глава государства в начале второй или во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, уточнил Песков. Он добавил, что до этого у президента возможны еще мероприятия, о них Кремль проинформирует дополнительно.
Помимо этого Путин выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее появились подробности выступления президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, он примет участие в панельной дискуссии с модератором.