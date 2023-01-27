Названо число танков Запада для Украины

Посол Украины во Франции Омельченко заявил, что Киев получит от Запада 321 тяжелый танк

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFM TV.

Омельченко назвал число танков, которые Запад обещал передать Украине, и заявил, что Киев получит 321 машину. «Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что в Киеве понимают длительность реализации этих поставок.

«Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно», — подчеркнул Омельченко.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Украине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он отметил, что «ничто не исключено». Макрон добавил, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта и отразиться на обороноспособности Франции.