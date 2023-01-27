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23:37, 27 января 2023Мир

Названо число танков Запада для Украины

Посол Украины во Франции Омельченко заявил, что Киев получит от Запада 321 тяжелый танк
Танк Leclerc

Танк Leclerc. Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFM TV.

Омельченко назвал число танков, которые Запад обещал передать Украине, и заявил, что Киев получит 321 машину. «Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что в Киеве понимают длительность реализации этих поставок.

«Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно», — подчеркнул Омельченко.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Украине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он отметил, что «ничто не исключено». Макрон добавил, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта и отразиться на обороноспособности Франции.

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Марина Совина
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