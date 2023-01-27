Названо число танков Запада для Украины
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFM TV.
Омельченко назвал число танков, которые Запад обещал передать Украине, и заявил, что Киев получит 321 машину. «Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что в Киеве понимают длительность реализации этих поставок.
«Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно», — подчеркнул Омельченко.
В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Украине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он отметил, что «ничто не исключено». Макрон добавил, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта и отразиться на обороноспособности Франции.