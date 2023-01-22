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20:54, 22 января 2023Мир

Макрон допустил поставку танков Leclerc ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Leclerc ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможность поставок французских танков Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ) не исключена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 января. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено», — допустил Макрон, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

Макрон добавил, что поставки танков не должны привести к эскалации конфликта на Украине и не должны причинять ущерб обороноспособности Франции. Также, по его мнению, необходимо учитывать уровень подготовки украинских военных.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc, назвав это «позорным маскарадом».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что решение о поставках танков Украине до сих пор не было принято из-за позиции Германии по этому вопросу.

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Варвара Родикова
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